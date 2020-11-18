Сибирский лесхоз восстановил 294 тыс. га лесов

Работники лесных хозяйств обеспечили восстановление лесов на площади почти 294 тыс. га, превзойдя на 4 тыс. га план на 2020 год и на 7 тыс. га – показатель на аналогичную дату прошлого года, сообщают в пресс-службе Агентства лесного хозяйства.

Максимальные площади выполненных лесовосстановительных работ приходятся на Иркутскую область – почти 130 тыс. га. В Красноярском крае восстановлено 94 тыс. га леса, в Томской области – свыше 28 тыс. га.

Завершены в Сибири с превышением плана работы и по искусственному лесовосстановлению – из необходимых в рамках федпроекта 35 тыс. га лесные культуры созданы на площади 38 тыс. га, что почти на 6 тыс. га больше, чем в прошлом году. Наибольшая площадь лесов, восстановленных искусственным способом, также приходится на Иркутскую область – 15 тыс. га. В Красноярском и Алтайском краях лесники высадили 11 тыс. га и 4 тыс. га соответственно.

Также выполнен план в Сибири по агроуходам за лесными культурами из ожидаемых 99 тыс. га работы проведены на площади 116 тыс. га.

Иркутская область первая и по этому показателю: агроуходы в регионе реализованы на 45,5 тыс. га. Кроме того, в Алтайском крае они проведены на площади 14 тыс. га, в Новосибирской области – на 11 тыс. га. К середине ноября общая площадь выполненных в стране работ по лесовосстановлению достигла 1,07 млн га. Это 97% от поставленного федеральным проектом «Сохранение лесов» плана на 2020 год.