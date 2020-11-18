Альфа-Групп запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0

Альфа-Банк, Х5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахование открывают регистрацию на онлайн-чемпионат для российских дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0. Состязание продлится 6 недель — с 12 декабря до 20 января. За это время участникам предстоит оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Призовой фонд чемпионата — 1 миллион руб. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп.

Alfa-Battle проводится уже во второй раз. Первый чемпионат для Java-разработчиков состоялся в июне текущего года. Он превзошел все ожидания организаторов: охват интернет-аудитории составил 32 млн человек, участниками стали 198 разработчиков из 50 городов России. 17 специалистов находятся на разных стадиях трудоустройства.

Новый Alfa-Battle 2.0 соберет представителей одной из самых востребованных специальностей — Data Science. «Данные — это новая нефть, главная ценность будущего. Однако немногие корпорации сегодня освоили свои месторождения. В 2019 году половина роста розничного кредитного портфеля Альфа-Банка достигнута за счёт новых моделей обработки данных. Наша работа с Big Data всегда нацелена на осязаемые результаты. Мы ждем в команду талантливых, амбициозных ребят, которые помогут Альфа-Банку использовать неисчерпаемые ресурсы больших данных для создания лучшего клиентского опыта и роста нашего бизнеса», — прокомментировал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«В основе цифровой трансформации ритейла, алгоритмов, автоматизации всегда лежит работа профессионалов. Сегодня в Data Science Х5 работают десятки высококлассных специалистов, которые реализуют масштабные решения для миллионов наших клиентов. Их главная мотивация — видеть результат своей работы не на бумаге, а в магазинах по всей стране. Новые захватывающие задачи и вызовы появляются каждый день, и мы надеемся, что с помощью AlfaBattle сможем найти тех, кто готов решать их и создавать новый ритейл вместе с нами», — отметил управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков.

«Билайн уже давно развивает digital-экспертизу и сейчас стал одним из лидеров в области работы с большими данными. Сотрудники блока Digital за последние годы расширили применение технологий Big Data от улучшения клиентского опыта десятков миллионов абонентов Билайн до создания собственных продуктов и новых направлений бизнеса, которые показывают постоянный рост. Наращивая и экспертизу сотрудников, и технические возможности, мы ставим перед нашими digital-экспертами амбициозные задачи. В компании постоянно увеличивается количество проектов, связанных с использованием Big Data, и участие в Alfa-Battle 2.0 прекрасная возможность усилить нашу команду», — подчеркнул исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд.

«Страховые компании активно внедряют цифровые технологии, и сегодня почти все наши сервисы доступны онлайн: от покупки полиса до урегулирования страховых событий. Дальнейшее развитие Big Data способно произвести революцию во всех сферах нашей жизни, и страхование — не исключение. Мы много инвестируем в развитие продвинутой аналитики и, конечно, растим свою команду дата-сайентистов, чтобы еще точнее прогнозировать потребительские предпочтения, персонализировать продуктовые предложения и повышать уровень клиентского сервиса. Уверен, что AlfaBattle поможет нам найти специалистов, готовых решать амбициозные задачи в этом направлении», — прокомментировал заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Сергей Савосин.

12 декабря, в день старта состязания, состоится стрим-конференция с участием Владимира Верхошинского и лидеров направлений по работе с данными, машинному обучению и искусственному интеллекту компаний Альфа-Групп. Участники также увидят трейлер к первому в России сериалу про дата-сайентистов, главные роли в котором исполнили реальные профессионалы из Альфа-Банка, X5 Retail Group, Билайна и Альфа-Страхования. Награждение финалистов и afterparty в новом московском офисе Альфа-Банка пройдут 29 января. Зарегистрироваться для участия в чемпионате можно на странице https://alfabattle.ru/2.