Сбер и BI.ZONE приняли участие в ежегодном саммите по вопросам кибербезопасности Всемирного экономического форума

Ежегодный саммит по кибербезопасности Всемирного экономического форума (Annual Meeting on Cybersecurity 2020, World Economic Forum) в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-формате с 16 по 18 ноября. В нём принимают участие более 125 ведущих экспертов, представители бизнеса, госструктур и общественных организаций из 28 стран. Сбер — единственную российскую компанию на саммите — представляют Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Дмитрий Самарцев, генеральный директор BI.ZONE.

16 ноября Станислав Кузнецов принял участие в панельной дискуссии Combating Cybercrime. Модерировал дискуссию Мишель Даниель (Michael Daniel) — президент и глава организации Cyber Threat Alliance. Участники: Юрген Шток (Jürgen Stock) — генеральный секретарь Интерпола; Кен Си (Ken Xie) — основатель, председатель правления и генеральный директор компании Fortinet (одна из ведущих в сфере сетевой безопасности); Эми Хоган-Берни (Amy Hogan-Burney) — глава департамента борьбы с цифровыми преступлениями и заместитель главного юрисконсульта в компании Microsoft; Катрин Бауер-Бюльст (Cathrin Bauer-Bulst) — начальник отдела по борьбе с киберпреступностью и сексуальным насилием над детьми, директор по внутренним делам и миграции Европейской комиссии.

Спикеры обменялись мнениями по противодействию киберпреступности в современных условиях. Массовый переход в онлайн-режим обозначил новые вызовы. Во время кризисной ситуации количество кибератак увеличилось во всём мире, и в России в том числе. В большинстве из них активно эксплуатировалась тема коронавируса. По оценкам Сбера, убытки российской экономики от киберпреступности в 2020 году составят 44 млрд долларов (3,5 трлн рублей), а в 2021 году эта сумма может удвоиться. В ходе сессии Станислав Кузнецов не только рассказал о ситуации в мире и России, но и поделился опытом и лучшими практиками борьбы с глобальной киберпреступностью. Как отметили выступающие, для борьбы с данной угрозой критически необходимо обмениваться информацией о кибератаках, тем самым выстраивая эффективные алгоритмы противодействия злоумышленникам.

Также сегодня Дмитрий Самарцев проведёт сессию Cybersecurity Training: The Key to Organizational Resilience in the New Normal. Основная тема дискуссии — организация тренингов по кибербезопасности для повышения уровня киберустойчивости организаций. Спикерами сессии станут: Джереми Юргенс (Jeremy Jurgens) — Chief Business Officer и член правления Всемирного экономического форума; Крейг Джонс (Craig Jones) — директор по борьбе с киберпреступлениями Интерпола; Майя Бюндт (MayaBundt) — глава направления разработки технологических решений и продуктов по кибербезопасности компании Swiss Re.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В России и Восточной Европе Сбер является крупнейшим банком и одной из ведущих технологических компаний. Мы — самая атакуемая компания в регионе. В среднем нам приходится иметь дело с 26 миллиардами событий кибербезопасности в сутки. Благодаря развитой экосистеме кибербезопасности и профессиональной работе наших специалистов мы успешно отражаем 100% кибератак. Мы понимаем, что наши знания и опыт могут быть полезны для многих, и с готовностью делимся ими с нашими партнёрами, включая Всемирный экономический форум, Интерпол, SWIFT, FIRST и другие организации».