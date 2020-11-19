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Вы успеете: взять льготную ипотеку в Примсоцбанке можно будет до июля 2021

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По предварительным итогам 2020 года 15% выданных ипотечных кредитов пришлось на льготные программы, - сообщает пресс-служба ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Банк реализует «Дальневосточную», «Семейную» и «Льготную» ипотеки. Как отмечают банковские специалисты востребованности у населения поспособствовало введение в кризисный период программы «Льготная ипотека». По поручению президента её запустили на срок с мая по ноябрь 2020 года, а недавно продлили до конца июля 2021 года.

Напомним, по программе льготной ипотеки оформить кредит на сумму от 500 до 12 млн рублей могут жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн руб. — жители остальных регионов страны. Срок кредитования от 3 до 30 лет, первоначальный взнос от 15%. Базовая процентная ставка - 6,15% годовых. При использовании опции «Назначь свою ставку» ставку можно снизить до минимального значения  - 4,65% годовых.

Узнать подробнее об ипотеке в Примсоцбанке можно на сайте банка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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