ПСБ примет участие в Неделе предпринимательства

ПСБ в рамках программы «Курс малого бизнеса» проводит серию онлайн-тренингов, приуроченную к Неделе предпринимательства. К тренингам могут присоединиться все желающие бесплатно по предварительной записи.

В сотрудничестве с партнерами программы ПСБ проведет три обучающих мероприятия для выпускников курса: о том, как нанимать сотрудников, какие правовые вопросы необходимо изучить до открытия бизнеса, а также об особенностях франчайзинга.

««Курс малого бизнеса», предназначенный для супруг военнослужащих и военных пенсионеров, даёт слушателям теоретические знания в области построения собственного дела с нуля. Наш курс представляет собой уникальное сочетание рыночной экспертизы ПСБ, успешного опыта действующих предпринимателей – клиентов банка, а также инфраструктуры институтов развития. В то же время нам важно, чтобы выпускники нашего курса набирались и практического опыта — в ходе тренингов они получают возможность безопасно опробовать свои идеи и смоделировать первые шаги в предпринимательской деятельности. В рамках Всемирной недели предпринимательства, когда в центре внимания — бизнес и его развитие, мы решили открыть наши тренинги для всех желающих и уверены, что они будут полезны максимально широкий аудитории», - прокомментировала Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.

В 2019 году ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса». Он включен в число национальных проектов и позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

Узнать подробности участия в бесплатных тренингах можно в Инстаграм-канале проекта @kmbtraining.