ПСБ упростил оформление кредитов наличными для посетителей портала Сравни.ру

ПСБ совместно со Сравни.ру предоставили розничным клиентам возможность оформить кредит наличными за несколько минут, заполнив необходимые поля в подборщике кредитов на портале.

Благодаря бесшовной интеграции посетителям портала Сравни.ру, желающим получить кредит в ПСБ, для подачи заявки на кредит теперь достаточно внести данные на портале Сравни.ру, после чего они автоматически будут скопированы в форму банка. Заявка будет рассмотрена в течение нескольких минут, и в случае предварительного одобрения клиент получит на электронную почту письмо с набором решений и подробными условиями по ним. После выбора наиболее подходящего продукта клиенту останется собрать необходимые документы и предоставить их в отделении банка.

В настоящее время сервис доступен для оформления потребительского кредита, позже он будет масштабирован для оформления других кредитных продуктов.

«Кредит наличными – наиболее востребованный продукт и мы стремимся сделать процесс его получения через наших партнеров максимально простым и быстрым. Новый сервис упростит для посетителей Сравни.ру подачу заявки в ПСБ, значительно сэкономив время. Мы уверены, что это будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с порталом и увеличению продаж», - прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская.

«Наш сервис «Персональный подбор кредита» позволяет клиентам экономить время и получать кредитные продукты на наиболее выгодных условиях. Мы рады, что к сервису присоединился такой крупный и надежный партнер как ПСБ. Вместе мы поможем нашим посетителям получать кредиты наличными на лучших условиях - быстро, просто и честно”, - комментирует генеральный директор Сравни.ру Сергей Леонидов.