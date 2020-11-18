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ПСБ предотвратил неправомерные действия со стороны сотрудника отделения банка в Твери

ПСБ по итогам внутреннего расследования обратился в Управление ФСБ России по Тверской области для проведения оперативно-следственных действий в отношении начальника отдела операционного офиса "Тверской" и предотвращения вымогательства взятки у одного из клиентов банка. В результате мероприятий, проведенных УФСБ совместно со Службой внутренней безопасности ПСБ и при содействии клиента, подозреваемый был задержан с поличным при попытке получения взятки в особо крупном размере за предоставление кредитных средств.

Позиция ПСБ по отношению к любым нарушениям действующего законодательства бескомпромиссна, и мы используем все доступные средства защиты интересов банка и его клиентов в рамках закона. Инцидент с попыткой сотрудника отделения совершить уголовное преступление – неприемлемый. Банк благодарен клиенту за сотрудничество и доверие в столь деликатном вопросе и продолжит оказывать максимальное содействие правоохранительным органам на всех этапах дальнейшего следствия по делу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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