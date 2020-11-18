Компании En+ Group и «ЗиО-Подольск» подписали договор на модернизацию оборудования ТЭЦ-10 в Ангарске

Компания En+ Group и ПАО «ЗиО-Подольск» подписали договор на выполнение работ в рамках программы ДПМ-2 по модернизации трех энергоблоков ТЭЦ-10. Стоимость контракта составила более 1,1 млрд руб., сообщают в компании.

Договор предусматривает комплекс работ, направленный на повышение надежности оборудования станции и улучшение технико-экономических показателей действующих котлоагрегатов. В том числе обследование их каркасов, выдачу рекомендаций по модернизации, поставку нового оборудования и авторский надзор за монтажом.

В рамках контракта специалисты «ЗиО-Подольск» разработают проектную и конструкторскую документацию на модернизацию блоков, а также обеспечат поставку поверхностей нагрева для котлоагрегатов ПК-24 ст. № 4, 16, 13 ТЭЦ-10 общим весом порядка 1500 тонн. Они будут установлены взамен выработавших свой ресурс поверхностей теплообмена. Изготовление оборудования для первого энергоблока намечено на декабрь 2021 года.

Действующее котельное оборудование ТЭЦ-10, а именно паровые котлы ПК-24, было изготовлено на Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе и поставлено на станцию в 1960-е годы. Это позволит подольским машиностроителям максимально эффективно решать задачи по реконструкции и модернизации, шеф-монтажу и шеф-наладке, диагностированию и сервисному обслуживанию энергетического оборудования.

ТЭЦ-10 – одна из наиболее крупных тепловых электростанций En+ Group в Иркутской области. Она производит тепловую и электроэнергию для промышленных предприятий и населения Ангарска. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1959 году. Сооружение электростанции началось в 1956 году. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1959 году. В феврале 1962 года был введен в эксплуатацию последний, восьмой энергоблок.

Ранее в рамках программы модернизации ТЭЦ-10 En+ Group заключила контракт с НПО «ЭЛСИБ» ПАО о поставке трёх турбогенераторов общей мощностью 450 МВт для Иркутской ТЭЦ-10. Стоимость договора составила более 1,3 млрд руб. Ввод оборудования намечен на 2023—2024 годы.