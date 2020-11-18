Докапитализация Россельхозбанка позволит наращивать объемы поддержки аграриев более чем на 40 млрд рублей ежегодно

Правительство РФ докапитализирует Россельхозбанк на 10,5 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций банка. Полученные банком средства будут направлены на расширение объемов кредитования АПК и экспорта сельхозпродукции в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Россельхозбанк разместит 10,5 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 млн рублей каждая. Ценные бумаги размещаются в пользу Росимущества по закрытой подписке. За счет допэмиссии уставный капитал банка увеличится до уровня чуть менее 470 млрд рублей.

Текущая докапитализация Россельхозбанка направлена на две приоритетные цели: 6,3 млрд предназначены для расширения объемов кредитования АПК, 4,2 млрд – на увеличение поддержки экспортеров сельхозпродукции.

«Россельхозбанк является эффективной финансовой организацией, которая добивается максимальной отдачи от государственных вложений в капитал. Каждый рубль, вложенный в капитал РСХБ, позволяет ежегодно наращивать поддержку аграриев на четырехкратно большую сумму. Дополнительные средства в капитале банка позволят нам увеличить объем кредитования АПК на 42 млрд рублей ежегодно, из которых 16,8 млрд рублей – на развитие экспорта», - отметил Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Необходимость расширения объемов кредитования обусловлена растущим спросом на техническую и технологическую модернизацию производства и переработку отечественной сельскохозяйственной продукции, а также потребностью аграриев и сельхозэкспортеров в дополнительных ресурсах для оборотного кредитования.

В 2019 году Россельхозбанк выделил на финансовую поддержку аграриев более 1,3 триллионов рублей, и по итогам этого года РСХБ сохранит положительную динамику роста объемов кредитования. РСХБ также остается безусловным лидером в кредитовании сезонных работ – на долю банка стабильно приходится более 70% выданных на эти цели кредитов. Банк последовательно наращивает финансирование агроэкспорта: объемы кредитования экспортеров продукции АПК за 10 месяцев текущего года составили порядка 340 млрд рублей. Банк также является ключевым участником программы Минсельхоза по кредитованию покупки жилой недвижимости в сельской местности по льготной ставке 2,7% годовых. На сегодняшний день объем выданных РСХБ кредитов по программе сельской ипотеки превысил 53,5 млрд руб. Благодаря этому около 27 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия.