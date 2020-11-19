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Россельхозбанк снял ограничения по количеству предоставляемых льготных потребительских кредитов

Россельхозбанк снял ограничения по количеству льготных потребительских кредитов, выдаваемых заёмщикам на повышение уровня благоустройства жилья на сельских территориях. Теперь клиенты смогут получить кредит без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых несколько раз, в том числе на разные цели.

Кредитные средства по льготной ставке предоставляются жителям села, которые могут на полученные деньги приобрести и установить оборудование для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения, а также оплатить услуги бурения водозаборных скважин. Кроме того, условия кредита позволяют отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

«В настоящее время Банк активно принимает участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляя ипотечные кредиты по ставке 2,7% годовых и повышая доступность финансовых услуг для сельских жителей. Кроме этого, запущена льготная программа потребительского кредитования, позволяющая отремонтировать жилье и провести к дому коммуникации, которая показала свою востребованность. Возможность повторно взять кредит по данной программе позволит заемщикам продолжить улучшение своих жилищных условий, а, значит, сделает жизнь на селе еще более привлекательной», - прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Льготный кредит позволяет клиентам в возрасте от 23 до 65 лет с постоянной регистрацией на сельских территориях и в сельских агломерациях получить денежные средства на сумму до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок до 60 месяцев включительно. Кредит погашается дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании заёмщика возможно полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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