Полиция Иркутской области провела операцию «Колея»

За время проведения операции выявлен 31 факт незаконных рубок с общим ущербом 3,3 млн рублей. Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на 990 тыс. рублей, сообщают в министерстве лесного комплекса Иркусткой области.

К ответственности при проведении рейдов привлечено 37 должностных, физических и юридических лиц, выявлено 22 транспортных средства, не состоявших на учете службы Гостехнадзора.

В операции было задействовано 154 лесных инспектора, проведено 140 совместных с сотрудниками внутренних дел рейдов. Инспекторы Гостехнадзора проверили 139 единиц поднадзорной самоходной техники и составили 19 протоколов об административных нарушениях.