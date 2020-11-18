Фаза роста биткоина близка к завершению?

Флагманская криптовалюта Bitcoin готова штурмовать новые высоты, но вполне может быть, что BTC близок к завершению фазы роста.

В среду, 18 ноября, BTC торгуется по $18488 и продолжает повышаться. В чем причина столь бурного подъема курса криптовалюты? Разочаровавшись в привычных активах и фиатных деньгах, инвесторы ищут им альтернативу. Часть финансов уходит в криптовалюту, и основным бенефициаром этого и становится биткоин.

Вполне может быть, что BTC в этой фазе подъема обновит пик на уровне $19800. Однако техническая картина показывает, что фаза роста близка к завершению. Исторический максимум в BTC находится на уровне $19891, он тестировался 17 декабря 2017 года.

На текущий момент вряд ли можно говорить о том, что биткоин наравне с другими востребованными криптовалютами становится частью привычной жизни — до проникновения в повседневные финансовые потоки цифровым деньгам еще очень далеко, хотя стоит признать, что работа в этом направлении ведется, и весьма энергичная. Однако пока BTC больше воспринимается основным объемом инвесторов как спекулятивный актив. По крайней мере, так ведет себя его цена.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»