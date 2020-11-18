Недельные расходы россиян достигли рекордного с апреля значения

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5074 рублей.

На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8,0%), чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы оказались выше на 398 рублей или на 8,5%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 9 по 15 ноября оказались выше на 526 рублей или 11,6%.

Рост расходов происходит на фоне эпидемии коронавируса и принятия новых ограничительных мер. Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна.