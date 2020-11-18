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В Усольском районе сотрудники полицейские применили оружие при задержании нетрезвого водителя

Инспекторы предприняли попытку остановить машину, но неоднократные законные требования полицейских водитель проигнорировал и, ускорившись, продолжил движение, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Во время преследования стражи правопорядка решили применить огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух автоинспектор произвёл стрельбу по колёсам, что позволило остановить транспортное средство.

После остановки автомобиля выяснилось, что кроме водителя в салоне находились четыре пассажира. В результате применения оружия никто не пострадал.

Нарушителем оказался 23-летний житель города Свирска. За прошлый год молодой человек дважды привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и был лишён права управления транспортными средствами общим сроком на 40 месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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