В Иркутской области в 3 квартале 2020 года средний размер ипотеки вырос на 5,9%

Так, самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в 3 квартале 2020 года был отмечен в возрастном сегменте заемщиков от 60 до 65 лет, сообщают в НБКИ.

По сравнению с 3 кварталом 2019 года данный показатель вырос на 16,8% и составил 2,12 млн руб.

Также средний размер ипотечного кредита существенно увеличился в сегменте заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (+13,4%) и 30 - 39 лет (+10,1%). Данный показатель также вырос в возрастных группах: от 50 до 59 лет (+8,6%), от 40 до 49 лет (+7,7%) и моложе 25 лет (+3,2%).

В свою очередь, в возрастной группе заемщиков старше 65 лет было отмечено небольшое сокращение среднего размера ипотечного кредита (-1,5%). В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в 3 квартале 2020 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,82 млн руб., а самые «скромные» – заемщики старше 65 лет (1,05 млн руб.).

В целом по стране в прошлом году средний размер ипотечного кредита вырос на 9,8% (или на 237,1 тыс. руб.) по сравнению с 2019 годом и составил 2,66 млн руб. (в 3 квартале 2019 года – 2,43 млн руб.).

При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в 3 квартале 2020 года был зафиксирован в:

Москве (5,76 млн руб.),

Московской области (4,24 млн руб.),

Санкт-Петербурге (3,47 млн руб.),

Приморский край (3,09 млн руб.),

Ленинградской области (3,03 млн руб.).

В свою очередь, наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита продемонстрировали:

Челябинская область (+15,1%),

Москва (+14,6%),

Саратовская область (+13,7%).

Единственным регионом в топ-30, в котором средний размер ипотеки незначительно снизился, стал Хабаровский край (-0,1%) областях.

«После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом средний размер ипотечного кредита растет во всех возрастных группах заемщиков, за исключением сегмента наиболее пожилых граждан. Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы».