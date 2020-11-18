Иркутская область представила на конкурсе «Вкусы России» «Качугское масло», «Байкальские пельмени» и воду BAIKAL

Бренды Иркутской области представлены в номинациях «На всю страну» и «Попробуй, полюбишь». Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Современная история регионального бренда «Качугское масло» начинается с 1997 года с открытия маслозавода в Качугском районе Иркутской области. Район издавна славится луговыми травами, обеспечивающими хорошую кормовую базу, и молоком чёрно-пёстрых коров. Сегодня по качугским технологиям масло выпускают сразу несколько производителей Приангарья.

«Байкальские пельмени» начали выпускать в 2014 году. В Иркутской области их также производят несколько предприятий.

С 2015 года в Иркутске проводится региональный фестиваль «Байкальские пельмени», на котором жители и гости города могут попробовать различные вариации этого блюда, побороться за звание самого быстрого едока пельменей, узнать о традициях и секретах производства.

Изучая озеро Байкал, учёные установили, что на глубине между 400 и 500 метрами содержится вода с особыми свойствами. Этот слой не перемешивается с другими, отличается постоянством состава, насыщенностью кислородом и полезными свойствами. Именно из этого слоя на глубине 430 м добывается вода сверхлёгкой минерализации БАЙКАЛ 430.