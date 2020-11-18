“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии

2020 год многие называют “черным лебедем”. Он нарушил всевозможные планы, но вместе с тем открыл новые границы и возможности. Лучшие риск-менеджеры России собрались на Байкальский риск-форум обсудить, как в условиях пандемии сохранить непрерывность бизнес-процессов компаний, к каким новым рискам готовиться и какие новые возможности открываются в этом году. Портал SIA.RU записал самые важные цитаты с открытия форума.

«Избежать рисков невозможно, но можно научиться ими управлять»

В сложной экономической ситуации, вызванной эпидемией коронавируса, вероятность возникновения финансовых, производственных, политических рисков возрастает, это сказывается на стабильной работе компаний, подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

– В современном мире растет число катастроф, вызванных изменением климата, стихийными бедствиями, промышленными авариями. Избежать рисков невозможно, но можно научиться ими управлять. Поэтому такие риск-форумы, где риск-менеджеры могут встретиться, обменяться опытом и рассказать представителям бизнес-сообщества о том, какие меры нужно принять, чтобы минимизировать негативные последствия, очень важны.

Уверен, что несколько дней, в течение которых на риск-форуме вы сможете обсудить такие важные темы, как обеспечение непрерывности бизнес-процессов в условиях эпидемии, влияние COVID-19 на реализацию инвестиционных проектов, программа оптимизации затрат, помогут найти новые возможности, которые обернутся для бизнеса преимуществами через несколько лет.

«Мир стал более непредсказуемым»

Байкальский риск-форум, организатором которого является ИНК, объединяет участников самых разных отраслей, он давно вышел за рамки узко профессионального делового события. В этом заложен глубокий смысл, считает Марина Седых, генеральный директор ООО “Иркутская нефтяная компания”:

– События, происходящие в 2020 году, свидетельствуют: мир стал более непредсказуемым. Времена относительной стабильности прошли. В этих условиях базовые знания управления рисками становятся не просто желательными, а жизненно необходимыми. Сегодня каждый из нас риск-менеджер не только на рабочем месте, но и в быту. Каждому из нас нужно постоянно совершенствоваться. БРИФ – это лекции, мастер-классы профессионалов, практические решения, живой обмен мнениями, это окно возможностей, которым я искренне рекомендую воспользоваться. Я рада, что проект, созданный сотрудниками нашей компании, живет и развивается.

«Бизнес смотрит на будущее с точки зрения долгосрочных перспектив»

В Республике Саха (Якутия) реализуется много значимых инвестиционных проектов, связанных с нефтегазодобычей, алмазодобычей, добычей угля, золота, серебра, с проектами переработки. Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко, выступая на БРИФе, отметил, что, несмотря на риски и вызовы 2020 года, крупный бизнес продолжает инвестировать и видит большие возможности для развития в регионе:

– Действительно, в этом году в регионе есть определенный спад в показателях, это связано как со снижением объемов добычи, так и со снижением цен экспортных товаров на мировых рынках. В некоторых случаях это техническое снижение после бурного роста: в предыдущие годы в республике были установлены исторические рекорды по добыче золота, угля, природного газа и нефти, рост шел из года в год.

Что касается рисков, мы стараемся поддерживать инвесторов в республике и минимизировать все риски. Если смотреть на ИНК, мы прекрасно понимаем, какие факторы влияют на бизнес компании – это и COVID-19, и тема глобального потепления, и добыча сланцевой нефти, и сделка по ограничению объемов нефтедобычи. Тем не менее, любой бизнес смотрит на свое будущее не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и с точки зрения долгосрочных перспектив.

Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, РНГ, Иркутская нефтяная компания, ЯТЭК – это компании, которые продолжают реализовывать в настоящее время крупные проекты в Якутии. Это не только проекты, которые были запущены давно, есть и совсем молодые. Я искренне верю и надеюсь, что Иркутская нефтяная компания ускорит реализацию своего проекта в Якутии и увеличит инвестиции.

«Стратегически важные объекты были полностью изолированы от контактов с внешним миром»

Как и в большинстве других предприятий, в Иркутской нефтяной компании задумались о предотвращении заболеваемости от COVID-19 на объектах предприятия в марте текущего года. На тот момент на объектах находилось 8539 человек. Руслан Салихов, главный инженер ИНК, рассказал, что сделал менеджмент компании для минимизации рисков:

– Помимо «классических» санитарно-эпидемиологических мероприятий (таких как обеспечение средствами индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений, термометрия работников и т.д.) по противодействию распространения COVID-19, было принято решение о продлении времени нахождения сотрудников на вахте до 56 дней. На стратегических объектах компании оставили необходимый минимум сотрудников, обеспечили их ресурсами и исключили контакты с внешним миром. Остальные объекты были разделены на локации, контакты между которыми были сведены к минимуму.

В целях разделения потоков сотрудников на производственных и социальных объектах были закуплены дополнительные душевые вагоны и вагоны-туалеты, открыты столовые и магазин. Организованы ежедневные аудиты соблюдения сотрудниками санитарно-эпидемиологических мер. Также в целях мониторинга текущей ситуации на объектах, мы проводим еженедельный скрининг сотрудников из так называемых «групп риска» (работники столовых, складов, уборщики помещений, супервайзеры курирующие объекты строительства и т.д.)

Для сотрудников, находившихся в обсерваторах, была подготовлена обязательная образовательная программа, включающая в себя дистанционное обучение, тестирование сотрудников, организованы вебинары на платформе Открытого Университета.

Главные выводы из апрельской ситуации, которые мы сделали – смена персонала, в том числе сотрудников подрядных организаций, должна проходить под контролем компании, с постоянным аудитом, так как не все понимают необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Разделение потоков персонала на объектах, в том числе социально-бытового назначения, позволяет максимально быстро реагировать на изменение ситуации.

«Всецело погрузились в медицинскую тематику»

Иркутская нефтяная компания не могла остаться в стороне от пандемии и включилась в решение медицинских вопросов, помогая системе здравоохранения региона, рассказал Александр Каневский, руководитель финансово-экономического управления ИНК.

– В качестве благотворительной помощи мы оперативно помогли перепрофилировать местный санаторий в Усть-Куте в отделение районной больницы, там было организовано 158 коек. На протяжении пяти месяцев, с мая по сентябрь 2020 года, ИНК взяла на себя большинство финансовых расходов. Помощь ИНК выражалась не только в перечислении денег на счета районной больницы, специалисты службы снабжения и договорного департамента ИНК всецело погрузились в механизмы закупки лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты с обязательными сертификатами, медицинского оборудования, в том числе ИВЛ, кислородных концентраторов и других сложных аппаратов.

Понимая, что пандемия пришла к нам не на пару месяцев, по договоренности с губернатором Иркутской области, ИНК начала финансировать строительство в Усть-Куте корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией стоимостью более 500 млн рублей. Его сдача планируется в январе 2021 года. Он рассчитан на 60 мест и будет полностью оснащен в соответствии со стандартами медицинской помощи.

Сейчас сложная ситуация по коронавирусу далека от разрешения, но отработанные бизнес-процессы и взаимодействие с органами власти, регулярно действующий оперштаб позволяют компании в значительной мере контролировать распространение инфекции.

«На “удаленке” уделяем большое внимание психологическому состоянию сотрудников»

Наличие заграничных проектов позволило компании «Зарубежнефть» начать серьезную подготовку к вторжению коронавирусной инфекции немного раньше многих российских компаний, как только информация о COVID-19 начала поступать из Юго-Восточной Азии, рассказала Елена Компасенко, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «Зарубежнефть». В компании разработали четырехуровневый план, по которому предприятие готово было действовать, понимая уровень потенциальной угрозы. Как и все производственные компании, «Зарубежнефть» перевела значительную часть сотрудников на удаленный режим работы в офисных центрах и на производственных объектах.

– Ключевыми целями у нас были обеспечение здоровья сотрудников, непрерывность производственных процессов и информационных потоков, – рассказала Елена. – С развитием ситуации мы ввели надомный режим работы, обязательно уделяя большое внимание психологическому состоянию сотрудников. Понятно, что сложно было всем – и рядовым сотрудникам, у многих из которых есть маленькие дети, и руководителям, которым нужно было оперативно решать вопросы. Не секрет, что ситуация с удаленным режимом работы подсветила также вопросы качества работы и вовлеченности сотрудников.

Мы обязательно смотрим за тем, чтобы работа на «удаленке» была так же эффективна, как в офисе. Поэтому мы не только контролируем выполнение задач, но и даем понять людям, что работа, которую они выполняют, важна. Для того, чтобы поддерживать на высоком уровне мотивацию сотрудников, был введен рейтинг, и этот инструмент оказался довольно эффективным не только как соревновательный – он позволяет поддерживать командный дух, а это дорогого стоит. Также для большей вовлеченности сотрудников мы проводим конкурсы. Например, сейчас у нас идет конкурс на “лучшее место на удаленке”. У нас очень много зарубежных коллег, поэтому здесь тоже присутствует бенчмаркинг. Меры, принятые нами весной, помогли быть не скажу, что полностью, но несколько готовыми к ситуации, которую мы увидели осенью. Ожидая, что в это время года мы столкнемся не только с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, но и с сезонными простудными заболеваниями, мы разработали специальный режим перевода сотрудников на удаленный режим и сейчас.

Работа IV Международного Байкальского риск-форума продолжится до 20 ноября. Онлайн-трансляция всех событий программы доступна на официальном YouTube-канале.