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Министром здравоохранения Приангарья назначили главврача из Москвы

Яков Сандаков назначен на должность министра здравоохранения Иркутской области. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня глава региона представил нового руководителя ведомства сотрудникам министерства и обозначил приоритетные цели, поставленные перед ведомством.

– Борьба с коронавирусной инфекцией – это задача номер один. Ситуация в области напряженная. Медики работают на пределе своих возможностей. Предстоит решать вопросы расширения коечного фонда, применения современных методов лечения, организации неотложной помощи амбулаторным больным и ещё ряд ключевых задач, в которых нужно добиться положительных результатов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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Яков Сандаков в 2003 году окончил Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело» и в 2006 году ординатуру по специальности «хирургия». Он также получил второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. Доцент, кандидат медицинских наук. В октябре этого года состоялась защита докторской диссертации.

Пять лет с 2009 года он возглавлял в Перми Центр профессиональной медицины, хирургический стационар. Был заместителем главного врача по хирургии городской детской больницы №15 Перми. В 2014 году занимал должность заведующего хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. Был заместителем главного врача Диагностического центра №3 в Москве. В 2017 году избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский Москвы. С апреля 2020 года по настоящее время работал главным врачом городской поликлиники №109 Москвы.

В рамках представления министра состоялось обсуждение вопросов организации центра телемедицины, оказания скорой медицинской помощи и работы поликлинического звена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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