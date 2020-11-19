Новости

Спад заражений COVID-19 в России прогнозируют на конец ноября

Читайте также:

Линию по выпуску кислорода возродят в Приангарье для снабжения ковидных госпиталей
20 ноября 2020
Ангарск отказался от строительства горок и массового празднования Нового года из-за COVID-19
20 ноября 2020

Прогноз на основе статистических данных по COVID-19 в России показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах начнется в конце ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", - рассказал Тавадян.

По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок, напомнил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2869)


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании