Спад заражений COVID-19 в России прогнозируют на конец ноября

Прогноз на основе статистических данных по COVID-19 в России показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах начнется в конце ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", - рассказал Тавадян.

По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок, напомнил он.