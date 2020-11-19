В Иркутской области создадут единую горячую линию по вопросам Covid-19

Нужна следующая модель: если я не дозвонился до поликлиники, звонок автоматически переадресуется на горячую линию, а там со мной начинают работать специалисты, сказал глава региона.

Предполагается, что в систему будут заведены ковидные госпитали и другие лечебные учреждения, лаборатории, занимающиеся анализами на Covid-19, а также все поликлиники. Кроме этого, комплекс планируют дополнить возможностями телемедицины, чтобы пациенты могли в режиме реального времени получать помощь специалистов.

На ближайшее время запланировано дооснащение медицинских учреждений многоканальными телефонами для удобства связи. С 19 ноября по телефону горячей линии можно будет получить общую справочную информацию, касающуюся распространения новой коронавирусной инфекции.