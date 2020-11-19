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Иркутская область выделила 250 млн рублей на переработку мусора

Проект «Комплексная система обращения с ТКО» предусматривает внедрение эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию несанкционированных свалок, сообщают в областной администрации.

Среди задач новой системы обращения с отходами – уменьшение объема вывозимых на свалки отходов; увеличение доли отходов, направляемых на переработку, к 2024 году до 36%.  

По словам губернатора, восполнить дефицит контейнерных площадок – одна из ближайших задач, с которой должно справиться Правительство региона.  

В 2019 году субсидия на создание мест накопления твердых коммунальных отходов была предоставлена 72 муниципальным образованиям Иркутской области. На средства приобрели 6094 контейнеров, обустроено 1936 контейнерных площадок. Размер субсидии за счет средств областного бюджета составил 167,8 млн. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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