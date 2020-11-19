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В Приангарье растет доля сделок с новостройками с применением счетов эскроу

Управление Росреестра по Иркутской области в октябре зарегистрировало 539 договоров участия в долевом строительстве. По сравнению с сентябрем число оформленных договоров долевого участия снизилось на 17%.

В Иркутске также отмечено снижение. В октябре Управлением Росреестра по Иркутской области оформлено 385  договоров долевого участия. Это на 24% ниже показателей сентября, когда в областном центре ведомство зарегистрировало 506 ДДУ.

Несмотря на спад общего количества ДДУ, доля договоров с применением счетов эскроу продолжает расти. В октябре на них приходило более половины сделок. Всего за октябрь зарегистрировано 282 договора с применением счетов эскроу, что составило 52 % от общего числа (в сентябре доля договоров с применением счетов эскроу была 43%). Из них в Иркутске зарегистрировано 186 договоров, в Иркутском районе - 77 договоров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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