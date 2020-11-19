Готова ли «Слата» к новой волне интернет-заказов?

Торговая сеть «Слата» уверенно заявляет о готовности к новой волне интернет-заказов. За полгода в компании были произведены серьезные изменения: компания расширила штат сборщиков заказов, что помогло ускорить работу и обеспечить выполнение 100% поступающих заказов, кроме того, внедренная система автоматизации процессов позволяет осуществлять сбор заказов в минимальные сроки, около 15 минут, а новый сайт и расширенная матрица ассортимента сделали покупки удобными и выгодными.

Пандемия ускорила курс на онлайн

Ранее интернет-магазин «Слата» представлял из себя небольшое подразделение, размещенное на розничном магазине в центре города, устаревший сайт, усложнённою логику по сбору заказов и небольшой штат своих водителей. До конца 2019 года компания концентрировалась только на развитии офлайн-торговли и ремоделинге супермаркетов.

В начале 2020 года «Слата» взяла курс на развитие онлайн-торговли и планировала в течение года модернизировать и полностью изменить подход в интернет-продажам, но условия и вводные поменялись кардинальным образом в течение всего одной недели, с момента ввода 28 марта режима самоизоляции в Иркутской области. Пандемия заставила ускорить многие процессы.

«Новые реалии поставили ультиматум компании, и он был предельно жестким: вместо 6 месяцев на модернизацию проекта «интернет-магазин» у нас был месяц, и каждая последующая неделя добавляла новые задачи», - рассказала директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова.

90% все процессов изменено

За апрель 2020 в компании создали новую организационную структуру в рамках интернет-магазина, произвели увеличение штата, открыли три подразделения межгорода, были подключены организации, специализирующие на доставке продукции. В данный момент началась активная работа по модернизации и перестройке внутренних процессов - это сайт, процесс сбора заказов, контроль качества сбора и соблюдение сроков, процесс отправки продукции заказчику.

«Сейчас, по прошествии полугода, после рестарта проекта, все, что было в планах у нас весной - реализовано! Отмечу, что 90% всех процессов нам пришлось создавать заново. Сейчас мы концентрируемся на развитии проекта по объединению на одной электронной площадке максимального количества брендов Иркутской области, которые мало представлены в онлайн формате. Будущее slata.online мы представляем, как полноразмерную площадку с возможностью заказа любых продуктов», - поделилась Людмила Майдурова.

Что изменилось

Было: штат – 18 человек, количество подразделений – 1, покрытие – г. Иркутск, время сбора 1 заказа – 30-45 минут, возможность масштабирования – отсутствовала, специализированного склада не было, автоматизация процессов отсутствовала, сайт был устаревший, коммуникации отсутствовали.

Стало: штат – 31 человек, количество подразделений – 4, покрытие – г. Иркутск, г. Ангарск, г. Шелехов, г. Братск. Время сбора 1 заказа сократилось до 15 минут. Возможность масштабирования – есть. Автоматизация процессов и контроля сроков годности – есть. Запущен новый сайт – slata.online, организован специализированный склад – dark store, ассортимент увеличен до 4500 позиций и возможен дальнейший рост. Коммуникации – чат-бот @SlataShop_Bot

К «Черной пятнице» и Новому году готовы

К новогодним праздникам «Слата» подготовила для покупателей удобный интерфейс для дистанционной возможности покупки праздничной продукции, а также постоянные акции и скидки при заказе в вечернее время в размере 5%. К концу ноября будут дополнительные акции: скидка в 10% - 27 ноября «Черная пятница», также с 23-26 ноября при заказе от 1500 рублей - бонус в виде подарка «Фреш карты».