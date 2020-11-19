В Бурятии за сутки выявлен 271 заболевший коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 19 ноября выявлено 271 заболевший коронавирусом, всего с начала эпидемии – 16 191.

Из 271 нового случая COVID-19: 197 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 3 065 пациент, наблюдается 13 956 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 10 589 (+260) человек.

За последние сутки в регионе 8 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 325 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 766 коек, занято – 2 212, свободно – 554. Занятость коечного фонда составляет 79,9%.