Из-за снегопада коммунальные службы в Иркутске работают в усиленном режиме

За минувшие сутки для противогололедной обработки улиц Иркутска использовано 1250 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщил и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский. На очистку дорог было выведено 36 комбинированных дорожных машин, 17 единиц различной тротуароуборочной техники и вспомогательный транспорт, более 200 человек.

– Высота снежного покрова составила 5 сантиметров. Обработка дорог проводилась в ночные часы. Сначала были посыпаны центральные улицы и дороги с наибольшим автомобильным трафиком. На данный момент ведется очистка и сметание снежной массы и противогололедного материала. Чтобы не создавать заторы, снег будет вывезен в ночное время, – добавил Владимир Преловский.

Кроме того, с 5 часов утра порядка 200 человек приступили к уборке тротуаров и лестниц.

По прогнозам синоптиков, переменчивая погода сохраниться в Иркутске до конца недели.