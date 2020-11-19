Из электролизников в топ-менеджеры. Директор по персоналу БрАЗа рассказал, как добиться карьерного роста в компании

В ноябре состоялся онлайн-форум работодателей «Иркутская область – территория возможностей» по инициативе Министерства образования области и Регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования при поддержке Национального агентства развития квалификаций. Спикеры, представители крупных предприятий Приангарья, старались объяснить и наглядным примером показать молодому поколению, что Иркутская область – территория будущего. Работодатели рассказывали о перспективах, открывающихся для тех ребят, которые останутся в Иркутской области работать.

РУСАЛ на форуме представлял директор по персоналу БрАЗа Роман Лебедев. Он рассказал, как начать карьеру на заводе и добиться успехов.

– Нашей целевой аудиторией стали студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по направлению «машиностроение», – говорит Роман Лебедев. – Я, конечно, говорил о Компании РУСАЛ, которая представлена в периметре области несколькими заводами – ИркАЗом, БрАЗом и новыми предприятиями в Тайшете. В Тайшете готовится к запуску современное высокотехнологичное и роботизированное производство, где обязательно понадобятся пытливые умы и светлые головы для реализации еще более смелых идей и решений. Мы будем рады видеть в своих рядах молодых специалистов и готовы предоставить молодежи уникальные условия для карьерного роста. Два примера. Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа, и Евгений Курьянов, управляющий директор КрАЗа, начали трудовой путь на нашем заводе. Первый – специалистом отдела труда и заработной платы, второй – электролизником. А сейчас это топовые руководители заводов-миллионников.

Слушатели форума также узнали, что при желании металлургом можно стать, не имея специального образования. Заводы РУСАЛа дают базовое образование для рабочих профессий, причем в кратчайшие сроки. Кроме этого, есть возможность получить высшее образование за счет работодателя. Компания активно внедряет малую механизацию, облегчая ручной труд.

– В этом году специально для привлечения молодежи на предприятия РУСАЛа была запущена жилищная программа, – отмечает Роман Лебедев. – Работники ключевых профессий, начиная с первого года работы, могут стать ее участниками. Компания компенсирует 50% стоимости приобретенного сотрудником жилья, а он, в свою очередь, берет на себя обязательство отработать на заводе не менее 10 лет.

Ребята получили информацию о том, чем занимаются молодежные советы предприятий, в каких проектах и общественных мероприятиях можно себя реализовать, работая в РУСАЛе.

– С 2017 года в Компании действует программа «Новое поколение». Выпускники высших и среднеспециальных учебных заведений России до 27 лет могут пройти оплачиваемую стажировку по профилю полученного образования на предприятиях и в подразделениях Компании, – добавляет Роман Лебедев. – Молодые специалисты, сумевшие отлично себя зарекомендовать, получают приглашение на работу в РУСАЛе на постоянной основе. При выборе кандидатов учитываются их успеваемость во время учебы, владение иностранными языками, желание и интерес к дальнейшему развитию.

При смене места жительства в РУСАЛе действует программа релокации, в том числе в пределах Иркутской области. Например, если работник, в котором заинтересована Компания, переезжает из Братска в Иркутск или из Иркутска в Тайшет, ему компенсируют транспортные расходы и проживание.