Глава Тувы требует вернуть региону часть иркутских и красноярских земель

Часть земель Иркутской области и Красноярского края на границе с республикой при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться Туве, об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети Facebook.

"Поскольку после этой процедуры границы между регионами будут считаться окончательно утвержденными, не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и ее соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном, минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям", - подчеркнул глава Тувы.

Кара-оол отметил, что эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения еще до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах.