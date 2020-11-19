Финансовые организации и IT-компании оказались лучше других готовы к киберугрозам

18 ноября 2020 года, Москва — Представители банков и IT-компаний показали наибольшую степень готовности к кибератакам на международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Этот и другие результаты опубликованы в отчете о мероприятии.

На крупнейшем тренинге по кибербезопасности для корпоративных команд участники из разных стран отрабатывали два сценария: отражение крупномасштабной атаки и расследование случившегося инцидента. Наиболее высокий уровень подготовки продемонстрировали команды из секторов финансов и IT. В этих сферах высоко развита экспертиза по анализу защищенности, активно применяются как методы классической компьютерной криминалистики, так и практики Threat Hunting — подхода, при котором специалисты постоянно ищут угрозы, вручную анализируя события безопасности и не дожидаясь сигналов от средств защиты информации.

Всего в тренинге приняли участие 120 организаций из 29 стран, среди которых банки, телекоммуникационные компании, представители энергетического сектора, медицинские учреждения, университеты, а также государственные и правоохранительные органы.

Также в рамках Cyber Polygon 2020 прошла онлайн-трансляция в формате конференции: первые лица международных организаций и ведущих корпораций обсудили текущие тренды и риски кибербезопасности. Ключевые выводы по итогам дискуссий:

пандемия ускорила процесс цифровизации, и это создает дополнительные риски и задачи для бизнеса;

правительствам необходимо быстрее адаптироваться к технологическим изменениям: не только искать новые инструменты и способы взаимодействия с гражданами и бизнесом, но и обеспечить безопасность такого взаимодействия;

в зоне наибольшего риска — предприятия критической инфраструктуры: здравоохранение, финансовая отрасль, государственные структуры, промышленность, IT и телеком. Такие предприятия атакуют очень часто, а ущерб от атак крайне высок.

Онлайн-трансляцию Cyber Polygon 2020 посмотрели более 5 миллионов человек из 57 стран, запись доступна на сайте тренинга.

«С начала пандемии количество кибератак стремительно растет. Сейчас как никогда необходимо, чтобы государственные структуры, частные компании и международные организации объединили усилия для более эффективной борьбы с текущими и будущими угрозами», — считает Джереми Юргенс, Chief Business Officer, член правления Всемирного экономического форума.

«2020 год показал, что лучше всего с цифровыми угрозами справляются те организации, которые проактивно развивают техническую экспертизу и обладают планами действий на всех уровнях, в том числе среди топ-менеджмента. Надеемся, что полученные в ходе тренинга знания позволят участникам и зрителям достичь нужного уровня киберустойчивости», — поделился Дмитрий Самарцев, директор BI.ZONE.

«Кибератака или инцидент могут перерасти в кризис, если у вас недостаточно ресурсов или навыков, чтобы справиться с ними. Но если вы хорошо подготовлены, то сможете реагировать на такие события быстрее и эффективнее и смягчать их последствия», — высказался Крейг Джонс, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола.

Cyber Polygon — совместный проект компании BI.ZONE и Сбера. В этом году мероприятие прошло в июле при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. По его итогам был сформирован отчет, куда вошли ключевые идеи из интервью и выступлений спикеров, а также результаты технической части тренинга и практические рекомендации участникам. Документ был представлен в рамках ежегодной встречи по кибербезопасности Всемирного экономического форума.

О компании BI.ZONE

BI.ZONE — компания по стратегическому управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 году реализовала более 700 проектов в сфере финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других. Официальный сайт: https://bi.zone.