Сбер и Правительство Москвы и Правительство Московской области создадут совместное предприятие в сфере транспорта

В рамках «Транспортной недели 2020», которая проходит с 16 по 20 ноября, Сбер, Правительство Москвы и Правительство Московской области объявили о создании совместного предприятия «СберТройка».

Новое предприятие поможет модернизировать транспортную отрасль и сделать процесс оплаты проезда и пополнения карт удобным, простым и цифровым.

Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«С помощью нашего нового совместного предприятия с Москвой ʺСберТройкаʺ мы продолжим развивать современные сервисы в одном из самых важных социальных направлений — в транспортной сфере. Первым масштабным проектом этого сотрудничества станет межрегиональная система оплаты проезда — единая билетная проездная система — в Москве и Московской области. Запустить проект мы планируем уже в начале следующего года. И мы вместе с нашими давними партнёрами из Правительства Москвы и Правительства Московской области убеждены, что будущее — за инновационными технологиями, которые сделают жизнь всех жителей столицы и Подмосковья удобнее и комфортнее».

Важной частью реализуемых решений является организация предоставления ряда мер поддержки населению по технологии Social ID, в том числе в виде специальных условий оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты.

Кроме того, в рамках «Транспортной недели 2020», Сбер, Visa, АО «Расчётные решения», входящее в экосистему Сбербанка, и «Московский транспорт» представили инновационные решения в области оплаты проезда в общественном транспорте и учёта пассажиропотока.

На стенде впервые была продемонстрирована технология приёма транспортной карты «Тройка» на оборудовании, представленном в общественном транспорте Московской области. Данный сервис станет доступен пассажирам Московского региона в начале 2021 года.

Также впервые была продемонстрирована МТТ-технология, которая позволяет предоставлять пассажиру широкий спектр гибких тарифов, включая фиксированные тарифы, мультимодальные тарифы и тарифы на основе расстояния и времени, а также расчёт наиболее выгодного тарифа за определённый временной период. Для этого нет необходимости заранее приобретать абонемент или пополнять кошелёк.