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В Примсоцбанке можно получить окончательное решение по заявке на кредит без обращения в офис

Примсоцбанк усовершенствовал сервис обработки онлайн-заявок на кредит. Теперь оставить заявку на сайте и получить по ней окончательное решение можно в течение часа. Таким образом можно не только сэкономить своё время на поездки в отделение банка, но и избежать излишней бумажной волокиты.

- Такое решение продиктовано желанием банка пойти клиентам навстречу, упростить ключевой этап оформления кредита. Теперь клиенту необходимо приехать в банк только для того чтобы получить денежные средства, Удалённый формат обслуживания, к которому мы пришли, сейчас, как никогда, актуален и приоритетен для любой организации, - прокомментировала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Для получения окончательного решения необходимо:

• Зайти на сайт банка
• Выбрать раздел Кредиты наличными – Заявка на потребительский кредит
• Авторизоваться через Госуслуги, для чего нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале
• Нажать «Получить окончательное решение».

В течение часа после оформления заявки, на указанный номер телефона придёт SMS с решением банка. В случае, если решение положительное, специалист перезвонит вам на следующий день в рабочее время и пригласит прийти на подписание договора и получение денежных средств - для этого вам понадобится только паспорт и второй документ, который вы указали в заявке. Отметим, максимальная сумма кредита, оформленного с помощью сервиса онлайн-заявок, составляет 300 000 рублей.

Подробные условия по потребительскому кредиту «Онлайн» вы можете узнать на официальном сайте банка и по телефону единой справочной службы *4202 (звонок с мобильного бесплатный). Подать онлайн-заявку на кредит с окончательным решением без посещения офиса банка можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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