Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года составила 16 млрд рублей по МСФО

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 15,9 млрд рублей, что на 59% выше, чем за аналогичный период 2019 года.



«Банк демонстрирует сильную динамику чистой прибыли, несмотря на сложную ситуацию в экономике в текущем году. Третий квартал оказался наиболее успешным - банк заработал 8,5 млрд рублей прибыли. Восстановление общей деловой активности способствовало росту кредитования, что позволило нам нарастить чистый процентный доход на 10% за квартал.

Чистый комиссионный доход увеличился на 30% - благодаря восстановлению транзакционной активности клиентов. Еще одним фактором, поддержавшим доходность банка, стало снижение стоимости кредитного риска в третьем квартале до 1%. По итогам девяти месяцев данный показатель составил 0,7%, что отражает консервативную кредитную политику банка. ПСБ из квартала в квартал демонстрирует опережающие рынок темпы роста объемов бизнеса - как в стратегически значимом для себя сегменте ОПК, так и в гражданских сегментах.

Благодаря этому совокупная прибыль банка за 9 месяцев 2020 года более чем в полтора раза превысила уровни прошлого года», - прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2020 года увеличился на 37% год к году – до 50,6 млрд рублей - за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2020 года составила 2,8%.

Чистый комиссионный доход вырос на 21% год к году – до 15,4 млрд рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам.

Операционный доход увеличился на 36% год к году - до 73,4 млрд рублей, что обеспечено ростом регулярного бизнеса ПСБ, а также единовременным доходом в 7,6 млрд рублей от признания справедливой стоимости субординированных облигаций по рыночной ставке (данные облигации были конвертированы из депозитов по мировому соглашению с НПФ). Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году сократилось с 53% до 50%.

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю за 9 месяцев 2020 года выросли до 8,4 млрд рублей, что на 44% выше, чем годом ранее, при этом основная сумма резервирования пришлась на 2-й квартал 2020 года.

Активы банка с начала года увеличились на 16% - до 2 513 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2020 года (2019 год: 2 162 млрд рублей). Основная статья прироста – кредитование крупных корпоративных клиентов.

Портфель ценных бумаг за 9 месяцев 2020 года вырос на 1% - до 615 млрд рублей и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 24% от активов, при этом доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 84% (2019 год: 28% и 86% соответственно).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 33% и составил 1 424 млрд рублей (2019 год: 1 071 млрд рублей). По состоянию на 1 октября 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 36% до 978 млрд рублей, объем портфеля МСБ – на 50% до 157 млрд рублей, объем портфеля розницы – на 17% до 289 млрд рублей. Основным источником роста кредитования МСБ стало активное участие в программах государственной поддержки, которое активизировалось в 3-м квартале 2020 года, а в целом за 9 месяцев 2020 года банк выдал предприятиям МСБ более 50 млрд рублей по данным программам. Главным источником роста розничного портфеля продолжает оставаться ипотечное кредитование (+21% за 9 месяцев 2020 года), в результате доля ипотеки в розничном портфеле банка увеличилась с начала года с 67% до 69%.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за 9 месяцев 2020 года сократилась с 3,6% до 2,7%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с 90% до 93%.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 9% – до 1 848 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за 9 месяцев 2020 года с 34% до 41%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов* вырос на 12% и составил 1 018 млрд руб. Средства клиентов МСБ выросли на 19% - до 304 млрд рублей, средства розничных клиентов увеличились на 1% - до 526 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 октября 2020 года составил 243 млрд рублей (2019: 206 млрд рублей**), увеличившись на 37 млрд рублей за счет субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 г. на сумму порядка 21 млрд рублей, и прибыли за отчетный период в размере 15,9 млрд рублей.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 октября 2020 года составил 12,8% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала – по 10,6% (при минимальном требовании 6% и 4,5% соответственно).



*В корпоративные счета для целей пресс-релиза включены все остатки средств, кроме МСБ и розницы.

**В 3-м квартале 2020 года Банк пересмотрел подход к вычислению капитала и нормативов достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского Соглашения (Базель III), чтобы приблизить порядок расчета к требованиям ЦБ РФ. Сравнительные данные на начало года были пересчитаны.