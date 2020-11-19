Осенняя сессия форума «Международный день импорта и экспорта 2020» пройдет при поддержке РСХБ

С 18 по 20 ноября 2020 года в Москве пройдет Осенняя сессия ежегодной выставки-форума «Международный день импорта и экспорта 2020». Мероприятие пройдет в гибридном онлайн-офлайн формате, за счет чего принять в нем участие смогут все желающие. В числе экспертов, которые выступят на форуме - целый ряд спикеров Россельхозбанка.

Выставка-форум ставит своей задачей содействие российским и зарубежным экспортерам в поиске партнеров, повышении эффективности ведения международной торговли в условиях пандемии, помощь в локализации зарубежных партнеров в России, участие в обеспечении реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках форума ведущие эксперты расскажут участникам о современных практиках по выводу российской продуктов на международные рынки, формировании цепочек поставок, использовании eCommerce в экспорте и многом другом.

В рамках деловой программы форума 20 ноября Торгово-промышленная палата РФ проведет конференцию на тему «Экспортный потенциал регионов России». На конференции будут рассмотрены вопросы системной поддержки экспортеров в разрезе федеральной и региональной повестки, а также представлены действующие и только планируемые к запуску инструменты поддержки, направленные на повышение экспортного потенциала регионов.

Одним из центральных мероприятий форума станет 3-я межбанковская конференция по ВЭД, в ходе которой участникам расскажут о современных финансовых инструментах для внешнеэкономической деятельности. Модератор конференции - заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Мушков. В сессии также примет участие Заместитель директора департамента операций на финансовых рынках РСХБ Денис Соловьев, который расскажет о поддержке российского ВЭД и инструментах финансовых рынков для снижения рисков в условиях глобальной нестабильности.

В оргкомитет форума вошли Ассоциация экспортеров и импортеров, Московская ассоциация предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, ОПОРА России, Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, многие российские общественные и отраслевые организации. Россельхозбанк выступает партнером мероприятия.

Информационную поддержку мероприятия оказывают конфедерация торговых домов Европы CHITA, Хорватская хозяйственная палата, Московский экспортный центр, региональные Центры поддержки экспорта и региональные торгово-промышленные палаты, торговые представительства России в других странах мира и другие российские и зарубежные отраслевые объединения.

Чтобы принять участие в форуме можно подключиться к трансляции мероприятия по следующим ссылкам:

Трансляция из зала №1 - https://us02web.zoom.us/j/84582088094

Трансляция из зала №2 - https://us02web.zoom.us/j/83563903037