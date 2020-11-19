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Россельхозбанк составил рейтинг регионов, где горожане чаще оформляют сельскую ипотеку, чем сельские жители

Горожане так же охотно оформляют сельскую ипотеку, как и жители сельских территорий. К такому выводу пришли специалисты Россельхозбанка, проанализировав статистику оформленных кредитов на покупку недвижимости по льготной ставке 2,7%.

Россельхозбанк составил рейтинг регионов, где количество горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов, уже проживающих в сельской местности. Для анализа была использована собственная статистика банка по количеству выданных ипотечных кредитов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В период с января по октябрь Россельхозбанк выдал более 27 тыс. кредитов на приобретение недвижимости по льготной ставке на общую сумму 55 млрд рублей.

Лидеры рейтинга

Список возглавляет Калининградская область.

В Свердловской области количество горожан, оформивших кредит по программе сельской ипотеки, втрое превышает число клиентов из сельской местности. Следом расположились крупные российские мегаполисы – Москва, Санкт-Петербург – и прилегающие к ним области, жители которых даже несмотря на то, что программа не распространяется на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, охотно приобретают недвижимость в близлежащих областях. Здесь число заемщиков, проживающих в городе, более чем в 2,5 раза превышает количество сельских жителей, воспользовавшихся льготной ипотекой. Аналогичное соотношение отмечается и в Смоленской области.

В первую десятку также вошли Ивановская, Ярославская, Тверская и Владимирская области с развитым сельским хозяйством, в том числе фермерским движением, и мягким климатом Восточно-Европейской равнины, а также Чеченская Республика с интенсивно растущим в последние годы агропромышленным сектором. В этих регионах 6 из 10 заемщиков сельской ипотеки проживают в городах.

Регионы России с наибольшей долей горожан среди тех, кто взял сельскую ипотеку

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  Регион Доля горожан в общем числе заемщиков
1 Калининградская область 91%
2 Свердловская область 75%
3 Санкт-Петербургский 74%
4 Столичный регион (Москва и Московская область) 73%
5 Смоленская область 72%
6 Ивановская область 63%
7 Ярославская область 62%
8 Чеченская Республика 59%
9 Тверская область 59%
10 Владимирская область 58%
11 Нижегородская область 57%
12 Калужская область 56%
13 Республика Татарстан 54%
14 Томская область 53%
15 Тюменская область 53%
16 Самарская область 53%
17 Пермский край 53%
18 Липецкая область 52%
19 Псковская область 51%

«Россия – одна из немногих стран, где деурбанизация и переезд на постоянное проживание в сельскую местность имеют колоссальный потенциал. Сельская ипотека стала тем экономическим инструментом, который на практике позволяет сменить интенсивный городской ритм на более спокойный и размеренный темп жизни сельских территорий, открывает возможность переезда в более экологичные условия пригорода», – отмечается в исследовании Россельхозбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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