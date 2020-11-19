Россельхозбанк составил рейтинг регионов, где горожане чаще оформляют сельскую ипотеку, чем сельские жители

Горожане так же охотно оформляют сельскую ипотеку, как и жители сельских территорий. К такому выводу пришли специалисты Россельхозбанка, проанализировав статистику оформленных кредитов на покупку недвижимости по льготной ставке 2,7%.
Россельхозбанк составил рейтинг регионов, где количество горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов, уже проживающих в сельской местности. Для анализа была использована собственная статистика банка по количеству выданных ипотечных кредитов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В период с января по октябрь Россельхозбанк выдал более 27 тыс. кредитов на приобретение недвижимости по льготной ставке на общую сумму 55 млрд рублей.
Лидеры рейтинга
Список возглавляет Калининградская область.
В Свердловской области количество горожан, оформивших кредит по программе сельской ипотеки, втрое превышает число клиентов из сельской местности. Следом расположились крупные российские мегаполисы – Москва, Санкт-Петербург – и прилегающие к ним области, жители которых даже несмотря на то, что программа не распространяется на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, охотно приобретают недвижимость в близлежащих областях. Здесь число заемщиков, проживающих в городе, более чем в 2,5 раза превышает количество сельских жителей, воспользовавшихся льготной ипотекой. Аналогичное соотношение отмечается и в Смоленской области.
В первую десятку также вошли Ивановская, Ярославская, Тверская и Владимирская области с развитым сельским хозяйством, в том числе фермерским движением, и мягким климатом Восточно-Европейской равнины, а также Чеченская Республика с интенсивно растущим в последние годы агропромышленным сектором. В этих регионах 6 из 10 заемщиков сельской ипотеки проживают в городах.
Регионы России с наибольшей долей горожан среди тех, кто взял сельскую ипотеку
Читайте также:
|Регион
|Доля горожан в общем числе заемщиков
|1
|Калининградская область
|91%
|2
|Свердловская область
|75%
|3
|Санкт-Петербургский
|74%
|4
|Столичный регион (Москва и Московская область)
|73%
|5
|Смоленская область
|72%
|6
|Ивановская область
|63%
|7
|Ярославская область
|62%
|8
|Чеченская Республика
|59%
|9
|Тверская область
|59%
|10
|Владимирская область
|58%
|11
|Нижегородская область
|57%
|12
|Калужская область
|56%
|13
|Республика Татарстан
|54%
|14
|Томская область
|53%
|15
|Тюменская область
|53%
|16
|Самарская область
|53%
|17
|Пермский край
|53%
|18
|Липецкая область
|52%
|19
|Псковская область
|51%
«Россия – одна из немногих стран, где деурбанизация и переезд на постоянное проживание в сельскую местность имеют колоссальный потенциал. Сельская ипотека стала тем экономическим инструментом, который на практике позволяет сменить интенсивный городской ритм на более спокойный и размеренный темп жизни сельских территорий, открывает возможность переезда в более экологичные условия пригорода», – отмечается в исследовании Россельхозбанка.