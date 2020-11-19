Игорь Кобзев заявил, что регион не согласится на уравнивание энерготарифов с Тувой

Иркутская область не согласится на уравнивание тарифов на электроэнергию с Тувой, если республика выйдет с таким предложением. Это приведет к росту тарифов на 4% в Приангарье и убыткам бюджета, сообщает ТАСС.

Ранее федеральные СМИ сообщили о планах правительства РФ ввести единые тарифы на электроэнергию, объединив некоторые регионы в единые зоны, в частности, Иркутскую область с Тувой. Таким образом, в одних регионах, где сейчас тарифы высокие, произойдет их снижение, там, где они ниже, будет рост. Целью инициативы является снижение стоимости электроэнергии в регионах, нуждающихся в поддержке.

"Есть соответствующее обращение на имя президента РФ от Юрия Ивановича Борисова, заместителя председателя правительства РФ, про объединение такого тарифа. <…> С нами, к сожалению, эти предложения не согласовывались, но мы понимаем, что в рамках этого тарифного регулирования пойдет снижение [тарифа] по Республике Тыва на 85%, у нас же - рост на 4%. Данная ситуация для Иркутской области недопустима, и Иркутская область ответит отказом в случае, если Республика Тыва выйдет с подобной инициативной в виде обращения", - сказал Кобзев. Он пояснил, что "здесь нужно считать экономику: 4% влекут за собой увеличение выпадающих доходов со стороны областного бюджета".

В Иркутской области действуют самые низкие в стране тарифы на электроэнергию. Сейчас в сельской местности население платит 0,819 руб. за кВт/ч, в городах - 1,17 руб. за кВт/ч. В Республике Тыва сельские жители платят 2,67 руб. кВт/ч, городские столько же, если в их жилье установлены электрические плиты, и 3,82 руб. - если газовые.

Ранее глава Тувы потребовал часть земель Иркутской области и Красноярского края на границе с республикой вернуть Туве, об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook.