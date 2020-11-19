В Иркутске под снос попало 90 гаражей

В текущем году с территории Правобережного округа Иркутска демонтировано 60 самовольно размещенных металлических гаражей. Еще 32 подобных объекта собственники демонтировали добровольно. На освободившейся территории по решению жителей могут выполнить благоустройство. Об этом сообщили в комитете по управлению округом.

В соответствии с законодательством, собственников самовольно размещенных металлических гаражей предварительно уведомляют о необходимости добровольного переноса такого сооружения и освобождения земельных участков. После истечения установленного срока работы по переносу самовольно размещенного имущества производятся администрацией Иркутска в принудительном порядке в соответствии с Положением о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в г. Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1. В таких случаях администрация муниципалитета вправе обратиться в суд с иском о взыскании с собственников расходов, связанных с переносом движимого имущества, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны имущества в местах временного хранения по фактическим затратам.