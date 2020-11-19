В Иркутске бесплатные лекарства для болеющих COVID-19 будут доставлять на дом

В Иркутске бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 доставят на дом. Препараты будут выдавать на основании рецептов городских поликлиник согласно постановлению Правительства Иркутской области «О предоставлении гражданам в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях». Об этом сообщила временно замещающая должность начальника департамента здравоохранения администрации Иркутска Нина Перфильева.

– Жителям Иркутска не нужно посещать аптеки. Порядок выдачи и доставки определен. Так, врач после осмотра пациента назначает лечение и выписывает электронный рецепт. После этого аптека сможет выдать данный препарат. Но выдавать их будут не пациентам, а медицинским работникам и волонтерам, которые доставят лекарства домой, – отметила Нина Перфильева. – Планируется, что лекарства будут доставлять пациентам в течение одного – двух дней.

Сегодня препараты должны поступить в сеть муниципальных аптек города МУФП «Иркутская Аптека», сообщила пресс-служба мэрии.