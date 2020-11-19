В России впервые за сутки зафиксировано более 23 тысяч случаев коронавируса

В России 19 ноября зарегистрировано 23 610 новых случаев заражения коронавирусом — рекордный прирост с начала пандемии, сообщил оперштаб. Накануне было выявлено 20 985 заразившихся. Общее число заразившихся превысило 2 млн человек.

Число умерших также обновило максимум и составило 463 человека. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 18 ноября,— 456 смертей. Общее число заболевших COVID-19 достигло 2 015 608.

Россия занимает пятое место среди всех стран (после США, Индии, Бразилии и Франции) по числу заразившихся COVID-19. Всего коронавирусом COVID-19 заразилось более 56,1 млн жителей планеты. С начала пандемии более 1,3 млн заразившихся умерли.