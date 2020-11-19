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Из аптек исчез йодомарин

Аптеки и фармдистрибьюторы зафиксировали дефицит «Йодомарина», популярного препарата для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме. Причины его исчезновения пока неизвестны, сообщает РБК.

Глава сети «Неофарм» Евгений Нифантьев сообщил, что отгрузки препарата начались, но дефицит планируется ликвидировать только к концу ноября. Представитель «36,6» заявил об отсутствии поставок от дистрибуторов. Также дефицит подтвердил представитель «Магнит аптеки», отметив, что поставки ожидаются в ближайшее время.

В пресс-службе Росздравнадзора не знают о приостановке или прекращении производства препарата. Дистрибуторы йодомарина называют также разные причины дефицита препарата — проблемы производства, высокий спрос из-за отсутствия летнего отпуска на море, проблемы с маркировкой. В пресс-службе оператора маркировки ЦРПТ заявили, что отсутствие йодомарина не может быть связано с маркировкой.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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