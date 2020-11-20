БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен

В периоды нестабильности и перемен люди больше всего нуждаются в тех, на кого можно положиться, кто поможет обрести твердую почву под ногами. В компании роль лидера в это время возрастает многократно, ведь этот человек ясно видит цель и может вести за собой коллектив. Компании-лидеры и люди-лидеры чем-то похожи. Какие черты их объединяют? Как вырастить лидеров в компании и как быть, если лидерские качества присущи всем членам команды? Об этом говорили на IV Международном Байкальском риск-форуме. Портал SIA.RU записал несколько цитат.

«В ИНК запущена программа подготовки лидеров изменений»

Вадим Мухутдинов, главный энергетик Иркутской нефтяной компании.

В Иркутской нефтяной компании лидерство – одна из ключевых ценностей. Для того, чтобы помочь сотрудникам развить лидерские качества и стать агентами изменений, в компании была запущена специальная программа, в которой принимают участие более 50 начальников цехов. Программа направлена не только на развитие лидерских качеств, но и на определение ключевых компетенций на базе всех корпоративных ценностей ИНК, рассказал Вадим Мухутдинов, главный энергетик Иркутской нефтяной компании.

– Лидерство – это прежде всего умение принимать решения, брать на себя ответственность за свои действия и за работу своей команды. В периоды нестабильности и перемен роль лидеров возрастает многократно, особенно в полевых подразделениях, коллективах цехов, среди людей, несущих долгую трудовую вахту, – отметил Вадим Мухутдинов. – Поэтому первыми участниками программы стали начальники цехов – линейные руководители, которые формируют среду в коллективе. Программа подготовки рассчитана на один год. В начале подготовки и по ее итогам происходит оценка компетенций методом 360°. На входе в программу по результатам тестирования формируется детальный отчет с подробным описанием имеющихся компетенций лидера, уровня его развития, точках роста и показателях профессионализма, а также приверженности корпоративным ценностям.

Это все дает возможность максимально эффективно сформировать программу дальнейшего развития областей роста. Каждый участник, совместно с наставником и руководителем формирует индивидуальный план развития, который включает в себя вебинары, тренинги, работу в мини-группах с коллегами, самостоятельную практику и – самое главное – проект изменений во вверенном ему коллективе. Роль лидера – очень непростая ноша. Мы искренне верим, что наши сотрудники способны справиться с работой в любых сложных условиях, а реализуемая компанией программа по подготовке лидеров изменений, поможет линейным руководителям развивать и реализовывать лидерские качества и получать опыт принятия решений в условиях высокой неопределенности.

«Будьте лидерами! Заряжайте свои батарейки опыта, раздавайте wi-fi уверенности в себе»

Татьяна Молостова, директор по экономике Иркутской нефтяной компании, победитель конкурса «Лидеры России 2020»

Лидер – это тот человек, который берет на себя ответственность за все, что происходит с ним в его жизни, не только на работе, но и в частной жизни, уверена Татьяна Молостова, директор по экономике Иркутской нефтяной компании, победитель конкурса «Лидеры России 2020». Она призывает замечать любые проявления своих лидерских качеств и развивать их на пользу общему делу.

– О лидере часто говорят, что это человек, имеющий мечту и способный вести к ней других людей, это человек, который способен подумать о других людях и позаботиться о них. Лидерство проявляется в нашей повседневной жизни – не только на работе, но и в семье, в увлечениях. Часто люди не замечают и недооценивают свои проявления лидерства, как рыба в воде не замечает воду, в которой она плывет. Не всегда люди соотносят это со своей работой и применяют там. Именно поэтому компании создают обучающие программы, чтобы вывести лидерский потенциал сотрудников на профессиональный осознанный уровень. Именно поэтому мы встречаемся в обучающем сообществе, чтобы делиться друг с другом лидерскими «фишками», приемами и инструментами. Я желаю нам всем открытий в этом прекрасном путешествии. Будьте лидерами! Заряжайте свои батарейки опыта и знаний, раздавайте wi-fi уверенности в себе и вдохновения другим людям!

«Главное – умение держать себя в руках»

Андрей Борисенко, космонавт, Герой Российской Федерации

Есть профессии, в которых лидерским характером обладает абсолютно каждый член команды. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы, говорит Андрей Борисенко, космонавт, Герой Российской Федерации. Принятие решений во время космического полета всегда остается за формальным лидером, который назначается вышестоящим руководством. Но самая правильная ситуация, которая только может быть в любой команде – когда ты выполняешь приказ не просто командира, а человека, которого уважаешь и профессионально, и психологически.

– При выполнении любых штатных и нештатных задач во время полета, есть несколько качеств, необходимых профессионалу. Пожалуй, главное из них – это умение держать себя в руках и ставить в приоритет выполняемую задачу, ситуацию, которую нужно преодолеть, и возможные последствия – все это помогает концентрироваться и не допускать ошибок. Кроме этого у нас есть золотое правило – при любой нештатной ситуации члены команды перекрестно контролируют друг друга – не потому, что не доверяют – контроль ведется с точки зрения недопущения ошибок, которые могут возникнуть объективно. Такой контроль практически полностью снижает вероятность возникновения ошибок, обусловленных человеческим фактором. Естественно, это не отменяет дисциплину – при развитии любой нештатной ситуации последнее слово остается за командиром.

«Когда ты говоришь "Это моя проблема", люди начинают следовать за тобой»

Изменчивость (V), неопределенность (U), сложность (C) и многозначность (A) – эти характеристики мира, в котором мы сейчас живем, бросают вызов нашему сознанию и тому, как мы принимаем решения. Прокачка так называемых soft-skills – мягких универсальных навыков – это хороший способ избежать когнитивных ошибок и прессинга VUCA-мира. Однако ответственности, умения работать в команде и тайм-менеджмента недостаточно, уверен Егор Капарулин, предприниматель, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020».

– Мягкие навыки позволяют преодолеть неопределенность. Однако существует множество кейсов, которые показывают, что soft-skills не спасут от серьезных потрясений, таких как глобальный кризис, тотальный сдвиг рынков или COVID-19. Поэтому в дополнение к ним нужна еще антихрупкость, которая позволит использовать внешнюю неопределенность для того, чтобы становиться сильнее, и целый ряд других качеств. В целом они укладываются в понятие «Персональное лидерство», – считает Егор Капарулин. – В основе понятия лежит принцип «это моя проблема». Когда ты говоришь о своем деле, о семье, коллегах: «Это моя проблема», ты переходишь в стадию лидерства, и люди начинают следовать за тобой.

«Бонусное качество лидера – визионерство»

Дмитрий Журавлев, предприниматель, победитель конкурса «Лидеры России 2020».

Как у людей, так и у компаний-лидеров есть общие черты характера, которые делают их обладателей антихрупкими и помогают выстоять в пандемию и в других сложных условиях, заметил Дмитрий Журавлев, предприниматель, победитель конкурса «Лидеры России 2020».

– Первое качество, которое делает человека антихрупким – это настойчивость, когда, несмотря на неудачу, он предпринимает повторные попытки. Второе – это гибкость, умение при повторных попытках что-то менять в своем подходе к решению задачи. Третье качество – оптимизм – он просто необходим для достижения целей как катализатор, который усиливает настойчивость и позволяет идти вперед с улыбкой на лице, не опуская руки. Четвертое, бонусное качество – это визионерство, в котором важным я считаю умение увидеть за деревьями лес, за неопытным сотрудником – своего будущего преемника, а за маленькой идеей – большой бизнес. Очень важно, чтобы присутствовали все четыре качества, настаивает Дмитрий Журавлев, – по отдельности они не являются достаточными: настойчивость без гибкости – это разбитый лоб, оптимизм без настойчивости – это бездействие или отсутствие результата. Наличие всех составляющих дает синергетический эффект. Любопытно, что те же самые качества характерны не только для людей, но и для компаний-лидеров.

«Сохранение личной эффективности руководителя – сверх актуальная задача»

Александр Зайцев, старший партнер АО «ТТ-Территория тренинга», Executive coach более 15 лет занимается темой личной эффективности и является коучем и ментором топ-менеджмента крупных российских и иностранных компаний и банков. По его мнению, личная эффективность лидера-руководителя компании является одним из фундаментальных управленческих рисков.

– Сохранение личной эффективности руководителя – очень актуальная задача в условиях VUCA-мира. С приходом пандемии эта проблема получила новое звучание. Неопределенность усилилась, а рабочий график стал гораздо более плотным – в онлайн-формате встречи зачастую идут одна за одной, люди не успевают расслабиться и переключиться, они становятся менее эффективными.

Когда мы говорим о личной эффективности, мы имеем в виду определенный уровень энергии и способность к немедленным активным действиям. Если у человека нет сил быстро переключаться с одной задачи на другую, значит, он не «в ресурсе», он склонен прокрастинировать и выплескивать негативные эмоции. Руководитель, который постоянно находится в стрессе, жалуется на выгорание, нарушение баланса работы и личной жизни, который устал физически и морально, не только начинает неправильно строить взаимоотношения с подчиненными и контрагентами – снижение его эффективности влияет на количество и качество принимаемых решений, что нередко ведет к стратегическим просчетам в бизнесе. Возникает сверхзадача – научиться поддерживать уровень личной эффективности в течение дня, в течение недели и от отпуска до отпуска (у тех, у кого есть отпуск), и традиционные средства тайм-менеджмента здесь не работают.

Работа IV Международного Байкальского риск-форума продолжится до 20 ноября. Онлайн-трансляция всех событий программы доступна на официальном YouTube-канале.