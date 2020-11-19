Студентам и выпускникам вузов Иркутской области помогут найти работу

Создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами трудоустройства студентов, предложил Игорь Кобзев на заседании Совета ректоров Иркутской области, сообщают в областной администрации.

В состав рабочей группы предлагается включить представителей региональных министерств образования и экономического развития, вузов и крупных предприятий региона.

Члены рабочей группы обсудят потребности и предложения компаний по трудоустройству студентов и выпускников.

Так, например, на заседании была озвучена потребность в квалифицированных кадрах АО «Фармасинтез». Выпускники вузов области уже работают на этом предприятии, но до 2022 года требуется еще 608 специалистов.