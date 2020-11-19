Правительство Приангарья ответило на письмо Юрия Борисова о повышении энерготарифов

Накануне в СМИ появилось письмо зампреда Правительства РФ Юрия Борисова о концепции объединения тарифного регулирования. В частности, предлагается тарифно урегулировать Иркутскую область с Республикой Тыва. Это может привести к повышению тарифов для предприятий региона на 4%, сообщают в областной администрации.

- Я считаю, что данная ситуация не допустима. Такое предложение уже было некоторое время назад, Иркутская область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя пока, повторюсь, это только общий подход. Мы против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Рост тарифа на 4% ведёт за собой увеличение выпадающих доходов. Мы предварительно посчитали, что это миллиарды рублей из консолидированного бюджета Иркутской области. И дальше идут процессы, которые стоит рассматривать с точки зрения конечных потребителей. Выпадающие доходы необходимо компенсировать средствами областного бюджета. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом, - подчеркнул губернатор.