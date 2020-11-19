В Иркутской области ускорилась инфляция

В октябре годовая инфляция в Иркутской области ускорилась до 4,1% после 3,9% в сентябре, находясь несколько выше значений по Сибирскому федеральному округу (3,9%) и в целом по России (4,0%).

Основное влияние на ускорение инфляции оказали федеральные факторы — ослабление рубля, снижение производства подсолнечника и сахара. Проинфляционными факторами на локальном уровне явились ценовая политика перевозчиков из-за роста издержек при снижении пассажиропотока, повышение покупательского спроса на некоторые непродовольственные товары в условиях ожидаемого роста цен и ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. При этом расширение предложения продовольствия в Иркутской области стало основным дезинфляционным фактором.

Продовольственные товары

Годовые темпы прироста цен на продовольствие в октябре уменьшились до 4,7% после 5,2% в сентябре. Насыщение регионального рынка фруктами и овощами, в том числе ввиду улучшения ситуации с поставками из-за рубежа и повышения урожайности местных овощей, повлияло на уменьшение годовых темпов прироста цен на яблоки, апельсины и лимоны, помидоры, картофель и морковь. По этим же причинам в годовом выражении подешевели огурцы. Рост производства в молочной промышленности региона, а также увеличение поставок некоторых видов продовольствия из других областей способствовали замедлению роста цен на молоко, сметану, творог, сливочное масло и сыры, отдельные виды колбасных изделий и говядину. Улучшение прогнозов по сбору гречихи при наличии переходящих запасов с прошлого сезона повлияло на уменьшение годовых темпов прироста цен на гречку. По оценкам Минсельхоза РФ, полученный урожай позволит сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке гречневой крупы.

Вместе с тем снижение урожая подсолнечника из-за неблагоприятной погоды и рост цен на подсолнечное масло на мировом рынке способствовали увеличению годовых темпов прироста цен на эту продукцию. Вслед за повышением оптовых цен ускорился рост цен на сахар в розничном сегменте. Это связано с ожидаемым снижением его производства ввиду сокращения посевных площадей сахарной свеклы из-за избыточных запасов сахара в прошлые периоды, а также сложных погодных условий в этом году.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 4,4% после 3,6% в сентябре. На фоне ослабления рубля ускорился рост цен на товары, ввозимые из-за рубежа или с заметной импортной составляющей в структуре затрат: легковые автомобили, большинство видов бытовой техники, мебели, одежды, парфюмерии и косметики. По этой же причине подорожали компьютеры. В сегменте авторынка, помимо давления со стороны курсовой динамики, на ценах сказывалось и повышение покупательского спроса как на новые, так и на подержанные автомобили. В ожидании дальнейшего роста цен многие стремились приобрести автомобиль за счет сбережений либо в кредит. Продолжилось и увеличение темпов прироста цен на ювелирные изделия, в том числе из-за роста цен на золото на мировых рынках. Осложнение эпидемиологической обстановки в регионе вызвало повышенный спрос на некоторые медикаменты и медицинские товары (например, электронные термометры). Наряду с ослаблением рубля это повлияло на ускорение роста цен на данную группу товаров.

В то же время благодаря стабилизации ситуации с поставками бензина на внутренний рынок уменьшились темпы прироста цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Услуги

Прирост цен/тарифов на услуги в годовом выражении в октябре ускорился до 2,4% после 1,9% в сентябре. Повышение стоимости проезда в автобусах г. Ангарска Иркутской области из-за возросших издержек перевозчиков при снижении пассажиропотока на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса ускорило рост цен в этом сегменте городского транспорта. По схожим причинам продолжило замедляться снижение цен на авиабилеты. В то же время средняя стоимость полета эконом-классом в Москву и обратно была почти на 20% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рост стоимости автозапчастей повлиял на удорожание отдельных видов автострахования. Кроме того, повышение стоимости импортных комплектующих и материалов на фоне ослабления рубля повлияло на ускорение роста цен на отдельные виды медицинских услуг, включая стоматологические, и услуги связи. Рост издержек также оказал влияние на ускорение роста цен на услуги гостиниц.

При этом на большинство бытовых и развлекательных услуг рост цен замедлился ввиду ограниченного спроса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Инфляция в СФО и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе ускорилась с 3,7% в сентябре до 3,9% в октябре, находясь ниже общероссийского показателя (4,0%). Основное влияние на ценовую динамику оказали ослабление рубля, связанное с ним удорожание издержек производителей продуктов питания, рост спроса из-за пандемии коронавируса, а также снижение по сравнению с прошлым годом урожая отдельных видов сельскохозяйственных культур.

В целом в России в октябре годовая инфляция увеличилась на 0,32 п.п., до 3,99%, в том числе за счет низкой базы осени 2019 года. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4%. В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9–4,2% в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.