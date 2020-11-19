В Иркутской области прогнозируют мороз до -30

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на дорогах местами возможен снежный накат.

По области: переменная облачность, местами небольшой снег, днём в западных, северо-западных и центральных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, в западных и северо-западных районах -11,-16º, местами -18,-23°, днём -7,-12°, при облачной погоде -16,-21°.

По Иркутску: переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -7,-9°.