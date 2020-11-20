В России предлагают запретить строительство апартаментов

Минстрой планирует законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, но при этом запретить их строительство в будущем, об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы ведомства Никиту Стасишина.

«Будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое <...> C какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — заявил 19 ноября замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, выступая в Совете Федерации. Те объекты, которые уже построены, должны «попасть под амнистию» и быть учтены в общем объеме ввода жилья, подчеркнул он.

Данный тип недвижимости относится к нежилым помещениям, однако де-факто многие апартаменты используются как жилье. В законах они приравниваются к коммерческой недвижимости. Поэтому к апартаментам применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, что делает дороже обслуживание этого вида недвижимости. Кроме того, апартаменты не защищены законом о долевом строительстве, он не гарантирует покупателям такого типа недвижимости компенсации в случае банкротства застройщика.

Никита Стасишин считает, что в законодательство нужно ввести понятие многофункциональных зданий с жилыми помещениями, на которые будет распространяться регуляторика жилищного законодательства. «Там должны быть управляющие компании, должна быть плата за капремонт, в них должна быть регистрация», — уточнил замминистра.