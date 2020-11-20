Чем Россия отличается от Турции?

По информации из деловых кругов, предстоящее открытие пункта обеспечения российского ВМФ в Судане на 300 человек личного состава и четыре корабля с ядерными энергетическими установками выведет зону Суэцкого канала из-под полного контроля США и других стран НАТО.

Данный шаг также раскроет «зонтик безопасности» над действующей военно-морской базой КНР в Джибути, существенно изменив баланс сил в этом важнейшем для мировой торговли и экономики регионе. Данное соглашение Москвы с Хартумом наряду с введением миротворческого контингента в зону карабахского конфликта свидетельствует о растущей военно-политической активности и «сферы влияния» России на глобальном уровне.

Однако насколько новые геополитические амбиции Москвы подкреплены экономической базой. Мир видит геополитические амбиции Турции, как следствие, падающую лиру. Турция имеет все шансы стать эпицентром нового финансового кризиса, который рискует обрушить остальные ведущие emerging markets, включая Россию, Казахстан и Бразилию. Турецкая лира за год обесценилась более чем на 30% по отношению к доллару США. Инвесторы надеются, что реальная процентная ставка в Турции хотя бы не будет отрицательной. На аналогичную ситуацию международные спекулянты надеются и в России. Пока годовая инфляция – 4%, ключевая ставка 4,25%. Однако, на этом общее между Россией и Турцией заканчивается.

С государственными финансами в России все в порядке. Международные резервы достигают почти $600 млрд. Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.). В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.). Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн руб. на протяжении ближайших трех лет. В общем объеме госдолга будут преобладать внутренние заимствования.

Стоит добавить, что объем сырьевого и несырьевого экспорта примерно сравнялись. Значительно вырос экспорт сельхозпродукции и золота. Глядя на цифры, можно сказать, что Россия является надежным заемщиком. Не удивительно, что ее бонды пользуются спросом. Суверенные рейтинги от Moody’s или S&P занижены по политическим причинам. Так сказать, дисконт за политический конфликт с США. На рынке акций России почти нет «модных» бумаг, исключение лишь «Яндекс». Однако многие фишки имеют очень привлекательную дивидендную доходность. Это поддержит капитализацию в случае вывода денег мировых спекулянтов с emerging markets.

По итогам текущего года Россия просела меньше, чем Германия и стала первой экономикой Европы, пятой в мире. Геополитические амбиции Москвы намного больше подкреплены экономикой, чем у Анкары. Экономика России значительно более диверсифицирована. Россия 20 лет копила силы и теперь демонстрирует свои амбиции на международной арене.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»