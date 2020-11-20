“Мы против!” Игорь Кобзев прокомментировал повышение энерготарифов для региона

Тема повышения энерготарифов в Иркутской области снова взбудоражила общественность, хотя речь идет только про тарифы для предприятий. Причиной стало письмо заместителя председателя Правительства РФ Юрия Ивановича Борисова, в котором шла речь о концепции объединения тарифного регулирования, сообщил в видеообращении губернатор Игорь Кобзев.

– Наряду с другими регионами зампред предложил тарифно урегулировать Иркутскую область с Тывой. При такой ситуации Тыва получит снижение на 85%, а Иркутская область рост на 4%. Такое предложение уже было некоторое время назад, Иркутская область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя пока, напомню, это только общий подход – речь идет про тарифы для предприятий, а не про конечных потребителей. Тем не менее, я считаю, что данная ситуация недопустима. Мы против! Против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Это невыгодно никому. Ни жителям, ни предприятиям, ни области, – подчеркнул глава региона.



По словам Игоря Кобзева, повышение даже на 4% повлечет за собой увеличение выпадающих доходов области, а это миллиарды рублей.

– Мы на такое никогда не пойдем и будем отстаивать эту позицию, – заявил Игорь Кобзев.