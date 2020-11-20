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Сергей Миронов: Действующая пенсионная система — банкрот

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, передают РИА Новости.

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"С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей", — добавил политик.

Он уверен, что косметические правки не спасут пенсионную систему, и призвал провести "масштабную ревизию". По его мнению, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась.

"Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — заявил парламентарий.

Миронов обратил внимание на то, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски. При этом попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Он отметил, что решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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