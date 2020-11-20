За сутки в Бурятии от коронавируса умерли 9 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 20 ноября выявлено 275 заболевших коронавирусом, это рекорд с начала пандемии, всего число заразившихся COVID-19 – 16 466.

Из 275 новых случаев COVID-19: 229 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 3 068 пациентов, наблюдается 11 299 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 10 856 (+267) человек.

За последние сутки в регионе 9 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 334 человека.