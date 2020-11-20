Новости

Кобзев поручил наладить работу call-центров так, чтобы все жители Приангарья могли до них дозвониться

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что поручил наладить работу региональных call-центров таким образом, чтобы они могли отрабатывать все обращения местных жителей.

Читайте также:

Линию по выпуску кислорода возродят в Приангарье для снабжения ковидных госпиталей
20 ноября 2020
Ангарск отказался от строительства горок и массового празднования Нового года из-за COVID-19
20 ноября 2020

Планируется настроить переадресацию обращений граждан, которые не дозвонились до поликлиники или другого медучреждения, на телефон горячей линии. Кроме того будет увеличен штат операторов.

Урегулировать ситуацию планируется до 30 ноября.

Пока же Иркутская область входит в ТОП-10 регионов России, где самая сложная ситуация с рабой call-центров – до них почти невозможно дозвониться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2869)


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании