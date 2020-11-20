Кобзев поручил наладить работу call-центров так, чтобы все жители Приангарья могли до них дозвониться

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что поручил наладить работу региональных call-центров таким образом, чтобы они могли отрабатывать все обращения местных жителей.

Планируется настроить переадресацию обращений граждан, которые не дозвонились до поликлиники или другого медучреждения, на телефон горячей линии. Кроме того будет увеличен штат операторов.

Урегулировать ситуацию планируется до 30 ноября.

Пока же Иркутская область входит в ТОП-10 регионов России, где самая сложная ситуация с рабой call-центров – до них почти невозможно дозвониться.