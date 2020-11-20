Жителям Иркутска стало доступно интерактивное ТВ от МТС

«МТС» сообщает о запуске технологии интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС в Иркутске. Благодаря технологии Internet Protocol Television (IPTV) у пользователей появилась возможность контролировать контент и процесс просмотра, а также выходить в интернет с экрана телевизора. Кроме того, такое решение откроет доступ к голосовому помощнику, позволит перематывать телеэфир и пользоваться приложениями Google Play с телевизора.

Интерактивное телевидение или IPTV работает на основе передачи видеоданных через протокол IP. При этом пользователи получают доступ к интересующему контенту в удобное для себя время, могут бесплатно перемотать или остановить видео на интересном моменте, а также записать фильмы и передачи, которые не удается посмотреть во время эфира. В списке полезных функций голосовой поиск видео по базе данных, каталог фильмов и архив передач за прошедшую неделю.

Интерактивное телевидение предоставляет доступ к различным развлекательным сервисам путем подключения к интернету, в том числе, онлайн-кинотеатрам и социальным сетям, а также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам, настроив сервис «Родительский контроль». Запуск решения стал возможен благодаря проведенной модернизации сетей фиксированной связи МТС в Иркутске.

«Доступ к инновационным сервисам сегодня особенно востребован у жителей региона, и мы готовы и дальше развивать нашу фиксированную сеть в Приангарье. Теперь наши пользователи при помощи IP TV смогут превратить обычный телевизор в умный девайс, с экрана которого можно подключиться к сетевым играм, пользоваться электронной почтой, просматривать погоду, курсы валют и пробки на дорогах, а также фильмы любимых онлайн-кинотеатров», – рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Подключение IP TV бесплатно для абонентов, в чьих домах уже прошла модернизация сети. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции можно в личном кабинете.